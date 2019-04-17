Создатели «Мстителей» отреагировали на утечку финала

Режиссеры фильма «Мстители: Финал» Энтони и Джо Руссо попросили фанатов не распространять спойлеры к картине после того, как в сеть попали четыре с половиной минуты из еще не вышедшего фантастического боевика. Создатели ленты опубликовали письмо, адресованное к «самым лучшим фанатам в мире» в Twitter.

Братья Руссо поблагодарили поклонников за то, что те посмотрели все 22 фильма вселенной Marvel и пообещали «неожиданное и эмоциональное завершение саги». «Так как многие из вас потратили свое время, вложили свои сердца и души в эти истории, мы снова просим вас о помощи», — говорится в письме.

«Когда вы увидите "Мстителей", пожалуйста, не пересказывайте содержание друг другу, вы ведь также не хотите, чтобы кто-то рассказывал вам о нем. Помните, Танос все еще требует тишины», — попросили создатели картины.

Режиссеры опубликовали письмо после того, как в сети появилось видео с кадрами из развязки фильма. Мировая премьера ленты «Мстители: Финал» запланирована на 24 апреля. В России картина выйдет на экраны 29 апреля.

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