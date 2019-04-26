Россиянин покорил Эльбрус в честь финала «Мстителей»

Профессиональный альпинист и поклонник вселенной Marvel Андрей Зубенко посвятил восхождение на Эльбрус выходу новых «Мстителей». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Зубенко побил собственный рекорд скорости восхождения на высочайшую горную вершину России в честь выпуска кинокартины «Мстители: Финал». Время его подъема составило 4 часа 50 минут. Предыдущий рекорд Зубенко — 5 часов 20 минут.

Поднявшись на вершину, спортсмен установил флаг с эмблемой супергероев. «Пока поднимался наверх, боялся одного: что пока я здесь, внизу раскупят все билеты. А если серьезно, мне просто хочется быть героем и каждый раз преодолевать себя, ставя новые цели перед собой», — прокомментировал свой поступок Зубенко. Съемку осуществил более опытный горный гид Игорь Бессон.

Это не первый случай, когда фанаты Marvel делают что-то во имя любимых героев. Например, недавно парашютисты Аэрограда Коломна сделали логотип «Мстителей» в свободном падении с высоты четырех тысяч метров.

Фильм «Мстители: Финал» стартует в российском прокате 29 апреля. Картина станет итогом 11-летней истории кинематографической вселенной Marvel.

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