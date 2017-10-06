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87-летний россиянин покорил Эльбрус

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Зиновий Славинский (второй справа)
Зиновий Славинский (второй справа)

Житель Нижнего Новгорода Зиновий Славинский совершил восхождение на Эльбрус в возрасте 87 лет. Как сообщается на посвященном горному туризму сайте Climbing.ru, таким образом он побил мировой возрастной рекорд.

Предыдущее достижение принадлежало украинскому альпинисту Владимиру Моногарову, который в 2006 году покорил Эльбрус в возрасте 80 лет.

Для Славинского восхождение на Эльбрус стало не первым рекордным горным походом. В 2016 году нижегородец поднялся на вершину Казбека.

Во время ежедневных тренировок мужчина по 25 раз поднимается на волжский откос, высота которого составляет около 40 метров. Кроме того, на протяжении последних 50 лет, ради здоровья, Славинский не пользуется лифтами и питается раз в день.

В начале августа сообщалось, что восьмилетняя американская школьница покорила Килиманджаро. Девочка вместе с семьей поднялась на вершину горы за неделю.

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