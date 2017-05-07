Старейший альпинист мира умер при попытке покорить Эверест

Самый пожилой в мире альпинист Мин Бахадур Шерхан (Min Bahadur Sherchan) из Непала скончался 6 мая в базовом лагере при попытке вновь взобраться на Эверест и стать старейшим покорителем горы. Об этом в субботу, 6 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Ассоциации альпинизма Непала Анга Церинга Шерпу.

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По его словам, Шерхан скончался на склоне горы в возрасте 85 лет от сердечной недостаточности. В министерстве туризма Непала подтвердили факт смерти альпиниста, но не смогли рассказать подробности, сославшись на плохую связь с лагерем.

Непал установил минимальный возраст в 16 лет для восхождения на самую высокую точку планеты (8848 метров), однако верхнего предела нет. В настоящее время самым возрастным альпинистом, покорившим Эверест, является 80-летний японец Юичиро Миура (Yuichiro Miura).

30 апреля на Эвересте погиб известный швейцарский альпинист, 40-летний Уэли Стек (Ueli Steck). Он находился на вершине Нупце для акклиматизации, после чего планировал подняться на самый высокий пик в мире в мае, используя совершенно новый маршрут. За свою выносливость и самоотдачу Стека прозвали Швейцарской машиной. Он установил несколько рекордов по сверхбыстрому одиночному подъему по классическим маршрутам. В 2015 году он покорил все 82 альпийских пика выше четырех тысяч метров за 62 дня.

За всю историю покорения Эвереста на его склонах погибло более 250 человек.