Альпинист по прозвищу Швейцарская машина погиб на Эвересте

Известный швейцарский альпинист 40-летний Уэли Стек (Ueli Steck) погиб на Эвересте. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Федерацию альпинизма Непала в воскресенье, 30 апреля.

«Этим утром произошел инцидент на вершине Нупце, в результате которого он погиб. Вероятно, он поскользнулся», — рассказал агентству глава Федерации альпинизма Непала Анг Церинг Шерпа.

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По его словам, Стек находился на горной вершине для акклиматизации, после чего планировал подняться на самый высокий пик в мире в мае, используя совершенно новый маршрут.

Тело спортсмена нашли на Эвересте и на вертолете перевезли в столицу Непала Катманду.

За свою выносливость и самоотдачу Уэли Стека прозвали Швейцарской машиной. Он установил несколько рекордов по сверхбыстрому одиночному подъему по классическим маршрутам. В 2015 году он покорил все 82 альпийских пика выше четырех тысяч метров за 62 дня, уточняет BBC News.

Эверест — высочайшая вершина Земли (8848 метров над уровнем моря). За всю историю покорения на его склонах погибло более 250 человек.