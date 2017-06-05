Скалолаз без снаряжения покорил 900-метровую гору в США за четыре часа

Альпинист Алекс Хоннольд (Alex Honnold) без специального снаряжения покорил одну из высочайших гор в Северной Америке. Об этом пишет журнал National Geographic.

Мужчина совершил восхождение на скалу Эль-Капитан высотой примерно 910 метров в субботу, 3 июня, за 3 часа 56 минут. Впервые ее покорили в 1958 году за 47 дней.

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При этом 31-летний мужчина не пользовался никаким альпинистским снаряжением. Он лишь надел специальную обувь для скалолазания и взял собой сумочку с мелом, чтобы натирать руки. Хоннольд карабкался по гранитной скале, цепляясь за уступы и трещины. Временами он держался за гору лишь руками, не имея опоры под ногами.

Перед покорением Эль-Капитана американец тренировался более года. По его словам, одним из важных условий было преодоление страха высоты.

Томми Колдвелл (Tommy Caldwell), взобравшийся на скалу в 2015 году с использованием страховки, заявил, что достижение Хоннольда — это прорыв в альпинизме, сопоставимый с высадкой человека на Луне.

Эль-Капитан находится в Йосемитском национальном парке, на территории американского штата Калифорния.

В конце мая сообщалось, что альпинист из Испании Килиан Жорнет два раза за неделю совершил восхождение на Эверест без кислородных баллонов и за рекордно короткое время.

