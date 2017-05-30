Испанский альпинист покорил Эверест два раза за неделю

Испанский альпинист и бегун на длинные дистанции Килиан Жорнет (Kilian Jornet) заявил, что ему удалось покорить Эверест два раза за неделю за рекордно короткое время и при этом обойтись без кислородных баллонов. Об этом пишет газета The Guardian.

По словам 29-летнего уроженца Каталонии, в понедельник, 22 мая, он добрался до высочайшей вершины Земли за 26 часов. В субботу, 27 мая, Жорнет повторил это достижение. На покорение Эвереста во второй раз у него ушло 17 часов.

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Это время еще должно быть официально подтверждено представителями Книги рекордов Гиннесса. В 1996 году итальянский альпинист Ханс Каммерландер (Hans Kammerlander) забрался на Эверест за 16 часов и 45 минут.

По словам Жорнета, его достижение «открывает новую сферу возможностей в альпинизме». За всю историю покорения Эвереста только 200 скалолазов смогли сделать это без кислородных баллонов.

Ранее в мае стало известно об истории альпиниста из ЮАР, который решил покорить высочайшую вершину, не заплатив за это 11 тысяч долларов. Безбилетник Райан Шон Деви был найден в пещере на Эвересте, где он прятался от «контролеров».