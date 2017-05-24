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Четверо альпинистов погибли в палатке на Эвересте

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Тела четырех человек обнаружены в палатке у последнего базового лагеря перед этапом покорения вершины Эвереста, сообщает в среду, 24 мая, The Himalayan Times.

Cовершавших восхождение иностранцев — мужчину и женщину — и двух проводников-непальцев нашли без признаков жизни проводники компании Seven Summit Treks, спускавшие с вершины тело словака Владимира Штрбы, который погиб в минувшее воскресенье. Предположительно, альпинисты задохнулись из-за нехватки кислорода внутри палатки.

Имена жертв пока не названы. В министерстве культуры, туризма и гражданской авиации Непала заявили, что собирают информацию о погибших по крупицам. Известно, что они совершали восхождение в рамках экспедиции новой трекинговой компании и в воскресенье перестали выходить на связь. Время смерти найденных альпинистов также пока не установлено.

22 мая сообщалось о гибели на Эвересте погибли троих альпинистов, граждан США, Словакии и Австралии. 6 мая при попытке вновь взобраться на Эверест и стать старейшим покорителем горы умер самый пожилой в мире альпинист Мин Бахадур Шерхан из Непала. Он скончался в возрасте 85 лет от сердечной недостаточности.

30 апреля на Эвересте погиб известный швейцарский альпинист, 40-летний Уэли Стек. Он находился на вершине Нупце для акклиматизации, после чего планировал подняться на самый высокий пик в мире в мае, используя совершенно новый маршрут.

За всю историю покорения Эвереста на его склонах погибло более 250 человек.

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