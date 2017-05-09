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Альпинист-безбилетник спрятался в пещере на Эвересте

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Райан Шон Деви
Райан Шон Деви

Альпиниста из ЮАР обнаружили прятавшимся в пещере на высоте около шести тысяч метров на склоне Эвереста. Райан Шон Деви не заплатил за восхождение 11 тысяч долларов и поднимался к вершине, скрываясь от представителей властей. О случившемся рассказывает Daily Mail.

Скалолаз-одиночка, как рассказали официальные лица, привлек их внимание в базовом лагере на южном склоне Эвереста. Иностранные туристы нечасто совершают восхождения вне организованных групп. Когда госслужащие подошли к мужчине, он вдруг убежал. После непродолжительного преследования беглеца нашли в пещере, где он разбил себе уединенный лагерь, чтобы прятаться от «контролеров».

Пойманный альпинист представился и рассказал, что является режиссером и продюсером. Денег на оплату восхождения у него не нашлось.

Безбилетника сопроводили к подножию горы, а документы конфисковали. Теперь ему грозит штраф в размере 22 тысяч долларов, кроме того, нарушителю могут закрыть въезд в Непал на пять лет либо запретить подниматься в горы в течение 10 лет.

После случившегося отчаянный скалолаз обратился к своим друзьям в Facebook, извинился за «полный конфуз» и пояснил, что у него «и близко не было» необходимой суммы на оплату подъема. Кроме того, он признался, что не имеет достаточно альпинистского опыта. После задержания, по словам Деви, с ним обращались «без преувеличения, как с убийцей» и это «истинное свидетельство того, как деньги ценятся выше, чем порядочность».

Ранее в одном из постов альпинист сообщил, что достиг высоты в семь километров за шесть часов и опубликовал фотографии.

8 мая сообщалось, что власти Непала решили запретить пожилым людям взбираться н а Эверест. Об ограничении задумались после того, как самый пожилой альпинист в мире Мин Бахадур Шерхан (Min Bahadur Sherchan) из Непала, ранее уже побывавший на вершине, скончался 6 мая в базовом лагере при попытке стать старейшим покорителем горы.

30 апреля известный швейцарский альпинист 40-летний Уэли Стек (Ueli Steck) по прозвищу Швейцарская машина погиб на Эвересте.

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