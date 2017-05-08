Власти Непала решили запретить пожилым людям взбираться на Эверест

Власти Непала планируют установить новые возрастные ограничения для подъема на Эверест. Об этом в понедельник, 8 мая, заявил глава Департамента по туризму страны Динеш Бхаттарай, сообщает ТАСС.

Нововведения будут направлены на уменьшение смертности альпинистов. «После недавней трагической гибели знаменитого непальского альпиниста Мина Бахадура Шерхана, попытавшегося в возрасте 86 лет стать старейшим покорителем высочайшего пика Земли, правительство серьезно обсуждает верхний возрастной ценз», — отметил Бхаттарай. Ограничение коснется вершин высотой от восьми тысяч метров.

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Он также напомнил, что нижний возрастной порог начинается с 16 лет. «Теперь, в связи с появившейся в последнее время тенденцией увлечения альпинизмом и рекордами лиц преклонных лет, нам придется установить предельный барьер для их же собственной безопасности», — добавил глава Департамента по туризму. Такую инициативу он объяснил суровыми условиями восьмитысячников, в частности, низким уровнем кислорода.

По данным агентства, подобное решение поддержали сами спортсмены. Президент Ассоциации альпинизма Непала Анг Церинг Шерпа выразил мнение, что правительство страны должно запретить восхождения людям старше 76 лет.

Днем ранее сообщалось, что самый пожилой альпинист в мире Мин Бахадур Шерхан (Min Bahadur Sherchan) из Непала, ранее уже побывавший на вершине, скончался 6 мая в базовом лагере при попытке вновь взобраться на Эверест и стать старейшим покорителем горы.

На территории Непала находится восемь из 14 восьмитысячников мира. Джаулагири, Манаслу и Аннапурна не выходят за пределы страны, а Эверест, Лхоцзе, Макалу и Чо-ойю пересекают границу с Китаем, Канченджанга — с Индией.