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Раскрыты гонорары главных звезд «Мстителей»

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Стало известно, сколько денег получили актеры, исполнившие главные роли в фильмах киностудии Marvel. Информация о зарплатах знаменитостей опубликована на портале Just Jared.

Отмечается, что Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел, получила за одноименный фильм пять миллионов долларов. Роберту Дауни-младшему заплатили 500 тысяч долларов за блокбастер 2008 года «Железный человек», а за «Мстителей» 2012 года — 50 миллионов долларов. Зарплата главной звезды «Черной пантеры» Чедвика Боузмана составила два миллиона долларов.

Крис Хемсворт появился в трех картинах Marvel. «Мстители: Война бесконечности» и «Тор: Рагнарек» принесли ему по 15 миллионов долларов, а «Тор» 2011 года — 150 тысяч долларов.

Крису Эвансу, известному по роли Капитана Америки, заплатили по 15 миллионов долларов за ленты «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности».

23 апреля сайт The Wrap составил рейтинг из 22 фильмов киностудии Marvel. Лучшей признали картину 2012 года «Мстители». Самым неудачным проектом компании сочли «Невероятного Халка».

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