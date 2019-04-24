Назван лучший фильм Marvel

Сайт The Wrap составил рейтинг из 22-х фильмов киностудии Marvel. Лучшей признали картину 2012 года «Мстители».

Кинокритик портала Алонсо Дюральд заявил, что эта лента является золотым стандартом вселенной Marvel и доказывает, что режиссер Джосс Уидон «записал комиксы в ее ДНК». Он также выразил мнение, что появление большого количества супергероев в кадре дало потрясающий результат.

На втором месте оказался фильм «Первый мститель: Другая война», в котором «агрессивный патриотизм встречает антиправительственную паранойю». Отмечается, что история главного героя Стива Роджерса выглядит интереснее, когда его переносят в 2000-е годы.

Тройку замкнули «Стражи Галактики». Проект похвалили за свежесть, легкомыслие и обилие музыкальных хитов 70-х годов, назвав его особенным комедийным приключением.

На четвертом месте находится работа Скотта Дерриксона «Доктор Стрэндж», а на пятом — «Человек-паук: Возвращение домой». Кроме того, в первую десятку вошли «Черная пантера». «Железный человек», «Первый мститель: Противостояние»,

«Тор: Рагнарек» и «Мстители: Финал».

Худшим назвали фильм «Невероятный Халк». Дюральд пояснил, что этот супергерой лучше смотрится в качестве второстепенного персонажа. На нижних строчках рейтинга также оказались «Человек-муравей» и «Тор».

19 апреля издание The Independent составило рейтинг персонажей франшизы «Мстители». Лучшим признали Тора, а самым скучным — Воителя.

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