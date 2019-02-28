В новом трейлере «Людей Икс» показали разрушительную силу Темного Феникса

В сети появился новый трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс». Он опубликован на YouTube-канале 20th Century Fox Russia.

В ролике показано, как в мутанта Джин Грей, роль которого исполнила Софи Тернер, вселяется разрушительная Сила Феникса. Способности девушки становятся все более мощными, однако ей тяжело справляться с ними. В связи с этим Людям Икс предстоит решить, как спасти члена команды.

Кроме Софи Тернер на видео появились Дженнифер Лоуренс, Николас Холт, Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Эван Питерс и Майкл Фассбендер. Картина стала режиссерским дебютом сценариста и продюсера Саймона Кинберга.

Последний фильм супергеройской франшизы «Логан» вышел 2017 году. Ожидается, что мировая премьера картины «Люди Икс: Темный Феникс» состоится 5 июня.

В январе портал Collider составил перечень из 19-ти самых ожидаемых боевиков 2019 года. Кроме новых «Людей Икс», в список вошли такие киноленты Marvel, как «Капитан Марвел», «Мстители: Финал» и «Человек-паук: Вдали от дома».

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