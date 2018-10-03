Таинственно пропавшая китаянка из «Людей Икс» объявилась с серьезными проблемами

Одна из самых знаменитых звезд Китая Фань Бинбин, которая не выходила на связь с прессой и поклонниками с середины лета, объявилась в соцсетях. Актриса призналась, что пыталась скрыться от уплаты налогов, передает The Guardian в среду, 3 октября.

«Я искренне извиняюсь перед всеми. Я публичная персона и должна следовать законам, быть примером для общества и коллег в индустрии. Я не должна обходить административные процедуры, которые ведут к нарушению закона, чтобы получить финансовые привилегии. Без [Коммунистической] партии и верной политики государства, без народной любви не было бы никакой Фань Бинбин», — говорится в сообщении артистки.

Отмечается, что Бинбин обязали заплатить 883 миллиона юаней (129 миллионов долларов) после того, как власти выяснили о неуплате актрисой 255 миллионов юаней (37 миллионов долларов). В случае неуплаты штрафа ей грозит уголовное дело.

В августе поклонники актрисы забили тревогу, обнаружив, что та перестала пользоваться соцсетями. До исчезновения она регулярно давала о себе знать в интернете.

Российской аудитории 36-летняя Бинбин известна по роли мутантки Блинк в фильме «Люди Икс: Дни минувшего будущего». Она снялась более чем в 50 картинах, в том числе в лентах «Железный человек 3», «Мой путь», «Месть Софи» и «Битва умов».

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