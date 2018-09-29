Актрису Линдси Лохан ударили по лицу в Москве

Актриса Линдси Лохан получила по лицу в Москве, когда приблизилась к семье с двумя детьми на улице — предположительно, сирийским беженцам. Она транслировала происходящее в прямом эфире в Instagram, сообщает TMZ.

Своим подписчикам голливудская звезда рассказала, что мужчина и женщина собираются продать детей. Лохан, признававшаяся ранее, что изучает ислам и говорит на арабском, воскликнула: «Вы разрушаете арабскую культуру!». Когда актриса попыталась подойти к одному из мальчиков, на видео прозвучал выкрик, затем звук удара. После этого в кадре появилась Лохан, держащаяся за лицо.

Запись уже удалена из аккаунта. В каком именно месте все происходило, не уточняется. В соцсетях некоторые предположили, что на видео — улицы Дубая или Парижа, однако, по данным издания, актриса была в Москве.

Лохан известна по фильмам «Ловушка для родителей», «Чумовая пятница», «Дрянные девчонки», «Сумасшедшие гонки», «Поцелуй на удачу» и «Крутая Джорджия». За обновлениями в аккаунте артистки следят более 6,8 миллиона человек.

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