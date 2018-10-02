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Звезда «Брата 2» призналась в намерении совершить самоубийство

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Дарья Юргенс

Заслуженная артистка России Дарья Юргенс призналась в том, что раздумывала о суициде. Об этом она рассказала в передаче «Судьба человека», опубликованной на YouTube во вторник, 2 октября.

По словам актрисы, к такому желанию ее толкнула измена мужа Евгения Дятлова. У них был маленький сын, из-за которого Юргенс отказалась от своего намерения.

Поступок супруга актриса назвала самым страшным предательством в ее жизни. Через некоторое время Юргенс ушла от Дятлова к Юрию Шевчуку, от которого забеременела. Тот призвал ее уйти из театра, чтобы заниматься детьми, но актриса сделала аборт. «Это моя вина, мой грех», — отметила она.

Дарья Юргенс снялась в таких фильмах, как «Про уродов и людей», «Брат 2» и «Итальянец», а также в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Каменская», «Шерлок Холмс», «Морские дьяволы».

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