Назван худший персонаж «Мстителей»

Издание The Independent составило рейтинг персонажей франшизы «Мстители». Худшим признали Воителя.

По мнению журналистов, этот герой напоминает Железного человека, лишенного юмора и предыстории. Исполнявший его в «Железном человеке» Терренс Ховард покинул проект, после чего на эту роль взяли Дона Чидла.

На втором месте оказалась Мантис, которую сыграла Пом Клементьефф. Отмечается, что в блокбастере она померкла на фоне остальных более крупных личностей. На третьем месте разместился Соколиный Глаз в исполнении Джереми Реннера. Он не обладает сверхъестественными способностями, а его основное оружие — лук и стрелы. В пятерку худших также вошли Доктор Стрэндж, которого раскритиковали за игру Бенедикта Камбербэтча, и Гамора.

Лучшим супергероем признали Тора, назвав его харизматичным героем с чувством юмора, способным очаровать поклонников Marvel. В тройку наиболее удачных персонажей также включили команду Окойе из команды Дора Миладже и Человека-паука.

17 апреля стало известно, что режиссеры фильма «Мстители: Финал» Энтони и Джо Руссо попросили фанатов не распространять спойлеры к картине после того, как в сеть попали четыре с половиной минуты из еще не вышедшего фантастического боевика. Братья Руссо также поблагодарили поклонников за то, что те посмотрели все 22 фильма вселенной Marvel и пообещали «неожиданное и эмоциональное завершение саги».

Мировая премьера ленты «Мстители: Финал» запланирована на 24 апреля. В России фильм выйдет на экраны 29 апреля.

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