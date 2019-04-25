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Предпродажи билетов на «Мстители: финал» превысили 126 тысяч штук

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После открытия предварительных продаж на фильм «Мстители: финал» количество проданных билетов только в «Объединенной сети» кинотеатров «Синема парк» и «Формула Кино», превысило 126 тысяч. При этом доля билетов на сеансы в формате IMAX превысила 50 процентов и составила 63 929 билетов. В денежном отношении доля IMAX составила 61 процент. Такие данные были зафиксированы по результатам продаж в IMAX Russia & CIS и Объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула Кино» по состоянию на 17.00 24 апреля 2019 года.

По данным ЕАИС на 17:00 24 апреля, на последних «Мстителей» по всем кинотеатрам России продано 328 тысячи 313 билетов на сумму более 112 миллионов рублей.

«Мы очень гордимся тем, что большинство зрителей выбирают кинотеатры нашей сети для того, чтобы увидеть долгожданный финал одной из самых успешных кинофраншиз в России», — прокомментировала новость директор по репертуарному планированию объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» Елена Захарова. «Наибольшим спросом пользуются сеансы в формате IMAX, на которые приходится 61 процента бокс-офиса предпродаж нашей сети. Так как все билеты на премьерные ночные показы были проданы за первый день, мы приняли решение о добавлении ночного сеанса в 03:30, чтобы все желающие увидеть долгожданную премьеру смогли это сделать одними из первых. Стоит отметить, что и на эти сеансы заполняемость уже составляет больше 50 процентов», — подчеркнула она.

Директор по маркетингу IMAX Russia & CIS Ольга Пильникова добавляет: «Во всем мире фанаты ждут финальный фильм франшизы "Мстителей", но для России такие результаты предпродаж беспрецедентны». «У российского зрителя есть одна отличительная черта — он редко заранее планирует свой поход в кино, поэтому нам особенно приятно, что для просмотра фанаты выбирают преимущественно кинотеатры IMAX. Такого спроса на фильм в формате IMAX мы не фиксировали ни разу за 16 лет работы корпорации в России», — отмечает она.

В кинотеатрах формата IMAX картина будет представлена с расширенным соотношением сторон 1.9:1 и заполнит весь экран: изображение будет на 26 процентов больше, чем в стандартных кинозалах.

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