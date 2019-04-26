В новых «Мстителях» впервые покажут гея

Режиссеры Энтони и Джо Руссо объявили, что в фантастическом боевике «Мстители: Финал» впервые за всю историю киновселенной Marvel появится персонаж гомосексуальной ориентации. Об этом сообщает Deadline.

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Отмечается, что персонаж не является супергероем и появится в коротком эпизоде в начале ленты. Он будет одним из посетителей группы поддержки, помогающей справиться с утратой близких после исчезновения половины населения Вселенной. Роль исполнил Джо Руссо.

«Это было очень важно для нас. Мы сняли четыре фильма серии и хотели иметь персонажа-гея в одном из них. Также мы посчитали, что сыграть его должен один из нас, чтобы показать, насколько это важно для нас», — объяснил Руссо.

В марте стало известно, что Marvel планирует ввести первого супергероя-гея в фильм «Вечные». В оригинальном комиксе все персонажи были натуралами, поэтому пока неизвестно, представят ли авторы картины нового героя или же решат изменить сексуальную ориентацию кого-то из ранее существовавших.

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