Фанатам фильмов Marvel пообещали первого супергероя-гея

Marvel ищет актера, который сыграет гомосексуального супергероя в фильме «Вечные». Об этом сообщает издание Vice в среду, 6 марта.

Источник в компании пояснил, что для этой роли они рассмотрят кандидата любой национальной принадлежности в возрасте от 30 до 49 лет. При этом артист должен быть открытым геем.

Выход картины запланирован на 2020 год.

В оригинальном комиксе «Вечные» все персонажи были натуралами, поэтому пока неизвестно, будут ли авторы картины вводить нового героя или же решат изменить сексуальную ориентацию кого-то из ранее существовавших. При этом в комиксах Marvel уже появлялись гомосексуальные персонажи. Первым открытым геем стал супергерой Жан-Поль Бабье, известный как Полярная Звезда.

Серия «Вечные» была создана художником и писателем Джеком Керби. В основу ее сюжета легла история о расе сверхрлюдей, появившихся благодаря могучим космическим сущностям — Целестиалам. Для экранизации этой истории выбрали режиссера Хлою Чжао, известную по картинам «Наездник» и «Песни, которым меня научили братья».

В августе 2018 года актер Кит Харингтон заявил, что студия Marvel должна улучшить репрезентацию ЛГБТ-сообщества в своих фильмах. Он выступил за то, чтобы компания чаще приглашала гомосексуалистов в свои проекты.

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