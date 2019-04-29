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«Мстители: Финал» заработали 99,5 процента всех сборов фильмов в России за день

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В премьерный день на фантастический боевик «Мстители: Финал» пришлось 99,5 процента сборов и предварительных продаж билетов по России. Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщает DTF.

Отмечается, что вместе с предпродажами сборы новых «Мстителей» составили 328 миллионов рублей. На втором месте — российский фильм «Миллиард», сборы которого за день составили около 334 тысяч, а общие сборы за две недели проката — более 284 миллионов рублей.

Ранее в понедельник стало известно, что четвертая лента франшизы Marvel побила мировой рекорд по кассовым сборам.

Российская премьера фантастического боевика была перенесена со дня мирового релиза 25 апреля на 29 апреля. Ранее в том же месяце сообщалось, что это произошло по требованию чиновников Министерства культуры России ради продвижения ленты «Миллиард» с Владимиром Машковым.

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