Демонстрацию гея в новых «Мстителях» сочли бессмысленной

Кинокритик портала Vulture Джексон Макгенри раскритиковал появление персонажа гомосексуальной ориентации в фильме «Мстители: Финал». По словам журналиста, введение гея в эпизод ленты оказалось бессмысленным.

«С ним или без него, это все еще вселенная, действие которой развивается благодаря гетеросексуальным героям или разумным растениям», — посетовал критик.

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«Кажется, будто этот эпизод в "Мстителях: Финале" — часть тренда, следуя которому блокбастеры формально представляют разных людей на экране вместо белых гетеросексуалов, употребивших опасное количество протеина. Однако они не прилагают усилий, чтобы сделать эту репрезентацию осмысленной», — отметил Макгенри.

Ранее в апреле сообщалось, что Джо Руссо, один из режиссеров боевика «Мстители: Финал», сыграл гомосексуального персонажа в эпизоде ленты. Это был первый гей, показанный в картине киновселенной Marvel.

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