Железного человека из «Мстителей» захотели превратить в женщину

Американский актер Роберт Дауни-младший предложил сменить пол Железного человека. Об этом сообщила писательница Ив Юинг в своем Twitter-аккаунте.

В настоящее время Юинг пишет комиксы про Железное сердце (настоящее имя — Рири Уильямс) — героиню, являющуюся женской версией Железного человека. Писательница пояснила, что артист поддержал появление такого персонажа в киновселенной Marvel во время выступления на мероприятии Gene Siskel Film Center Gala.

«Роберт Дауни-младший публично заявил в комнате, полной людей, что Железное сердце должна быть во вселенной Marvel. После этого я сразу пошла в пресс-зону и сказала: "Вы слышали, запишите это!"» — написала Юинг.

Как передает портал ComicBook, студия Marvel пока не делала официальных заявлений о возможности введения новой героини. При этом отмечается, что в прошлом году сценарий, в котором рассказывалась история Рири Уильямс, появился на сайте The Black List, который публикует лучшие нереализованные сценарии голливудских фильмов.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!