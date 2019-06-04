Сыгравший Тора в «Мстителях» актер ушел из кино

Австралийский актер Крис Хемсворт заявил о приостановке карьеры в кино. Об этом сообщает Mirror во вторник, 4 июня.

По словам 35-летнего артиста, он хочет провести время с женой, 42-летней Эльзой Патаки, и их тремя детьми. «У них сейчас очень важный период взросления. Они все еще юны, и они прекрасно понимают, что мы реже видимся», — отметил он.

Хемсворт подчеркнул, что его отпуск продлится как минимум до конца 2019 года. «Я просто хочу побыть дома с детьми», — сказал он.

Отмечается, что актер провел последние 12 месяцев на съемочных площадках.

Крис Хемсворт наиболее известен по роли Тора в фильмах серии «Мстители» и «Тор». Он также сыграл в лентах «Белоснежка и охотник», «Хижина в лесу» и «Звездный путь».

В мае сообщалось, что растолстевший и обросший Тор из «Мстителей: Финал» превратился в мем.

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