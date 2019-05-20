Скарлетт Йоханссон собралась замуж за комика

Американская актриса Скарлетт Йоханссон и комик Колин Жост, известный по шоу Saturday Night Live, помолвлены. Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 20 мая.

По словам представителя артистки Марселя Паризо, пара решила пожениться после двух лет знакомства. Точная дата свадьбы пока не назначена.

С 2008 по 2010 годы 34-летняя Йоханссон состояла в браке с актером Райаном Рейнольдсом. В 2014 году звезда второй раз вышла замуж за журналиста Ромена Дориака. Пара официально развелась в сентябре 2017 года. У них есть пятилетняя дочь Роуз Дороти Дориак.

В августе 2018-го Йоханссон признали самой высокооплачиваемой актрисой по итогам прошлого года. За 12 месяцев она заработала 40,5 миллиона долларов. Ее доходы увеличились в четыре раза после участия в съемках фильма «Мстители: Финал», который вышел на экраны 22 апреля.

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