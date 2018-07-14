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Скарлетт Йоханссон уступила главную роль трансгендерам

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Скарлетт Йоханссон

Актриса Скарлетт Йоханссон отказалась от главной роли в фильме режиссера Руперта Сандерса — сутенерши, которая, предположительно, была трансгендером, передает Out.

В обращении, опубликованном в издании, актриса связывает свое решение с соображениями этики. «Я с большим восхищением и любовью отношусь к транс-сообществу», — заявила Йоханссон и отметила, что многому научилась у него после того, как рассказала о роли Данте Гилл впервые. Актриса отметила, что хотела бы сыграть эту героиню, поскольку, по данным GLAAD (медиаорганизации, борющаяся за права ЛГБТ-сообщества), за прошлый год в голливудских картинах было представлено на 40 процентов меньше представителей нетрадиционной ориентации по сравнению с 2016-м, а героев-трансгендеров не было ни разу. По словам Йоханссон, эту роль должен сыграть трансгендер. Она также пожелала всем актерам равенства и справедливости.

Ранее Йоханссон подверглась критике за сообщение о том, что исполнит в картине Сандерса Rub & Tug («Массажный салон») роль руководительницы борделя под прикрытием массажного салона, родившейся женщиной, но идентифицировавшей себя как мужчину. Интернет-пользователи упрекнули актрису, припомнив ее участие в фильме «Призрак в доспехах»: Йоханссон играла андроида, у которого в оригинале была внешность японской девушки.

33-летняя Скарлетт Йоханссон известна по франшизе «Мстители» и таким фильмам, как «Да здравствует Цезарь!», «Люси», «Очень плохие девчонки» и «Побудь в моей шкуре».

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Предыстория: Скарлетт Йоханссон оказалась в центре скандала из-за роли трансгендера-сутенера
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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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