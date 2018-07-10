Владелец клуба высказался о конфликте девушки-трансгендера с охраной

Музыкальный продюсер, создатель петербургского клуба «Ионотека» Александр Ионов прокомментировал скандал с 17-летней девушкой-трансгендером, которую не пустили в заведение сотрудники охраны. Он написал во «ВКонтакте» во вторник, 10 июля, что произошедшее — «мелкое проявление человеческого невежества».

«Сейчас людям пытаются навязать историю о том, как охранник "Ионотеки", взрослый русский мужчина, в присутствии коллег и посетителей просил девушку поднять юбку и показать свой половой член. Это совершенно невероятная история, в которую могут поверить лишь очень недалекие люди», — заявил Ионов.

Он отметил, что его поддержали многие представители нетрадиционной ориентации, которые беспрепятственно посещают клуб. «Помните, когда в следующий раз в России убьют или покалечат гея, лесбиянку или трансгендера — это случится не в "Ионотеке", а в нашей стране, где начисто отсутствует какое-либо понимание ЛГБТ-вопроса», — подчеркнул Ионов.

Накануне в сети разразился скандал из-за поста Лизаветы Богдановской, сообщившей о том, что охранники «Ионотеки» унизили несовершеннолетнюю девушку-трансгендера Мелиссу Салихину, заставив ее задрать юбку и назвав монстром на входе в заведение. Богдановская опубликовала скрины беседы Салихиной с Ионовым, на которых создатель клуба посочувствовал девушке, однако отказался влиять на охранника.

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