Охрана модного питерского клуба задрала юбку 17-летней девушке-трансгендеру

Охранники клуба «Ионотека» в Санкт-Петербурге унизили 17-летнюю девушку-трансгендера Мелиссу Салихину, заставив ее задрать юбку и назвав монстром на входе в заведение. Об этом сообщила в Facebook Лизавета Богдановская, которая называет себя опекуншей девушки.

По словам Богдановской, пострадавшая обратилась в соцсетях к создателю «Ионотеки» Александру Ионову с просьбой повлиять на сотрудников охраны, «чтобы подобное больше не происходило». Ионов заявил, что солидарен с Салихиной, однако не собирается менять менталитет людей, «воспитанных в русской гомофобной традиции».

«Это как если упасть в зоопарке в клетку со львами и жаловаться на то, что вас разорвали на куски», — отметил Ионов. Он отметил, что если начнет насильно менять мировоззрение охранников, то ему придется всех уволить и стоять на охране самому.

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«Я сожалею. Но у вас впереди целая жизнь унижений. Это ваш выбор, вы прекрасно знали, где родились», — заявил девушке Ионов.

Богдановская в комментариях выразила надежду на то, что 18-летняя певица Гречка (настоящее имя Анастасия Иванова), продюсером которой выступает Ионов, повлияет на коллегу и заставит его извиниться. Артистка заявила во «ВКонтакте», что «не стоит за права ЛГБТ и ей все равно, кого и куда кто-то не пустил». «Не пустили в клуб — идите в другой, не будьте тупыми», — написала Гречка.

Пост Богдановской набрал несколько сотен комментариев. Некоторые интернет-пользователи отметили, что охрана имела полное право не пустить в клуб несовершеннолетнего. Другие выразили возмущение, что сотрудники службы безопасности заведения обратили внимание не на возраст, а на трансгендерность девушки, из-за которой стали ее унижать.

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