Земфира порадовалась победе сборной России со сцены и разозлила украинцев

Певица Земфира вынесла российский флаг на сцену во время концерта в Минске — таким жестом она поздравила сборную России с победой над испанцами в 1/8 чемпионата мира. Поступок исполнительницы возмутил украинских и белорусских слушателей, сообщает в понедельник, 2 июля, Федеральное агентство новостей.

«Земфира спела максимально неудачные 8-9 песен. Вышла во флаге России со словами: "Мы вышли из группы на чемпионате мира" (имеется в виду выход в 1/4 — прим. «Ленты.ру»). Кто "мы"? Ты не в России. Ты в Беларуси. Зачем ты нас поздравляешь? Она вплела поздравления сборной в свои песни», — цитирует издание одну из украинских зрительниц.

«Земфира с российским флагом в руке начала с "Мои тебе поздравления от крошки, от гения…" Местная публика, увы, футбольную эйфорию не поддержала», — сказала белорусская поклонница артистки.

В марте 2016 года Земфира нецензурно потребовала убрать украинский флаг на концерте в Литве.

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