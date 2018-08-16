Названа самая высокооплачиваемая актриса

Американская актриса Скарлетт Йоханссон стала лидером рейтинга самых высокооплачиваемых актрис 2018 года. Список был опубликован на сайте журнала Forbes 16 августа.

За 12 месяцев 33-летняя актриса заработала 40,5 миллиона долларов. Ее доходы увеличились в четыре раза после участия в съемках фильма «Мстители 4», который выйдет на экраны в 2019 году.

На втором месте оказалась Анджелина Джоли, заработавшая 28 миллионов долларов за роль в фильме «Малифисента 2», премьера которого состоится в 2020 году. Тройку лидеров замкнула Дженифер Энистон с доходом 19,5 миллиона долларов.

В десятку рейтинга также вошли Дженнифер Лоуренс, Риз Уизерспун, Кейт Бланшетт, Галь Гадот, Джулия Робертс, Мила Кунис и Мелисса Маккартни. В общей сложности 10 самых высокооплачиваемых актрис заработали 186 миллионов долларов до вычета налогов. Совокупная сумма выросла на 16 процентов по сравнению с 2017-м.

В 2017 году лидером рейтинга стала Эмма Стоун благодаря роли в фильме «Ла-Ла Ленд», которая принесла актрисе «Оскар». 29-летняя Стоун заработала за год 26 миллионов долларов. В 2009, 2011 и 2013 годах Джоли была названа самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда.

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