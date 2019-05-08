Растолстевший и обросший Тор из «Мстителей» превратился в мем

В сети высмеяли супергероя Тора, который появился в новом образе в блокбастере «Мстители: Финал».

В последней части франшизы персонаж отрастил волосы и бороду, а также набрал лишние килограммы. Растолстевший бог грома стал объектом многочисленных шуток в соцсети Twitter. Некоторые пользователи сравнивали себя с ним, а другие вспоминали, какой была фигура персонажа в предыдущих «Мстителях».

«Если ты не любишь меня таким, то ты не заслуживаешь меня таким».

«Я: смеюсь над толстым Тором, одновременно страдая от избыточного веса».

— Pope John Pug II (@ligawnakalat) 08 мая 2019, 15:08

«Знаете, что нечестно? Тору понадобилось пять лет, чтобы потерять форму в фильме «Мстители: Финал», в то время как я просто съедаю ведерко жареной курицы, а мои жировые клетки сразу реагируют так».

«Тор в фильме "Мстители: Война бесконечности" против Тора в фильме "Мстители: Финал"».

6 мая стало известно, что картина «Мстители: финал» установила новый рекорд, собрав в прокате два миллиарда долларов за 11 дней. В истории кинематографа сборы всего пяти фильмов достигали таких больших значений. Помимо заключительной части «Мстителей», в этот список входят предыдущая часть эпопеи «Мстители: Война бесконечности», а также «Аватар», «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Титаник».

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