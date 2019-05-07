Тор обматерил Капитана Америку в спойлерном видео со съемок «Мстителей»

Актер Крис Эванс, исполняющий роль Капитана Америки в франшизе «Мстители», снял видео во время съемок фильма «Мстители: Финал». Он опубликовал его в своем Twitter-аккаунте.

«Запрет на видео снят! Думаю, я не единственный, кто нарушал правила в тот день съемок», — написал он в подписи к ролику.

Снятое Эвансом видео может содержать спойлеры, так как в кадре появляются многие звезды, чьи персонажи, согласно сюжету, уже погибли. Исполнитель роли Капитана Америки снял таких знаменитостей, как Пол Радд, Марк Руффало, Тесса Томпсон и Зои Салдана. В конце появляется Крис Хэмсворт, играющий Тора, и в шутку матом посылает своего коллегу Эванса.

@ChrisEvans / Twitter

В конце апреля Крис Пратт также опубликовал небольшой ролик со съемочной площадки. «Никому не разрешили снимать что-либо на телефоны, а я сказал: "К черту это!" Ни одно правило не помешало бы мне воспользоваться уникальной возможностью запечатлеть эту коллекцию звезд, которые, вероятно, никогда больше не окажутся в одной комнате», — пояснил актер.

6 мая стало известно, что финальная часть супергеройской саги «Мстители: Финал» установила новый рекорд. Она собрала в прокате два миллиарда долларов за 11 дней.

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