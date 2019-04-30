Актер из «Мстителей» опубликовал секретное видео со съемок

Актер Крис Пратт снял небольшой ролик на съемочной площадке блокбастера «Мстители: Финал». Он опубликовал его в своем Instagram-аккаунте.

На записи видно большое число звезд фильма, включая Марка Руффало, Криса Хэмсворта, Себастиана Стэнна, Элизабет Олсен и Пола Радда. В конце Пратт заявляет, что это «очень нелегальное видео», а появившийся в кадре Крис Эванс в шутку предупредил его о проблемах из-за съемки.

«Никому не разрешили снимать что-либо на телефоны, а я сказал: "К черту это!" Ни одно правило не помешало бы мне воспользоваться этой уникальной возможностью запечатлеть эту коллекцию звезд, которые, вероятно, никогда больше не окажутся в одной комнате», — пояснил Пратт в подписи под роликом.

Российская премьера фантастического боевика «Мстители: Финал» состоялась 29 апреля. В этот день на картину братьев Руссо пришлось 99,5 процента сборов и предварительных продаж билетов по России. Вместе с предпродажами сборы новых «Мстителей» составили 328 миллионов рублей.

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