Названы вероятные злодеи в продолжении «Мстителей»

Портал Mashable составил список антагонистов, которые могут появиться в продолжении франшизы «Мстители». Суперзлодеи были взяты из комиксов Marvel.

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В перечне указан, в частности антигерой Галактус (иное название — Рама), гигант, который питается энергией целых планет. Также в списке — суперзлодей со сверхчеловеческим интеллектом МОДОК (Мобильный Организм Для Организации Катастроф), Доктор Дум и Аннигилус, наиболее известный как как враг Фантастической четверки. Помимо этого, авторы указали Девиантов, представителей расы суперлюдей.

29 апреля стало известно, что четвертая лента франшизы Marvel «Мстители: Финал» побила мировой рекорд по кассовым сборам. Помимо этого, фильм заработал 99,5 процента всех сборов кинокартин в России за день.

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