Сценаристы «Мстителей» объяснили появление шуток про ягодицы Капитана Америки

Сценаристы блокбастера «Мстители: Финал» Кристофер Маркус и Стивен Макфили объяснили, откуда в фильме появились шутки про ягодицы Капитана Америки. Об этом сообщает портал Vulture.

Создатели картины рассказали, что никому не нравился костюм персонажа, поэтому они решили высмеять его. Кроме того, они отметили, что первым фразу «Это задница Америки» произнес актер Пол Радд, играющий Человека-муравья.

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В интервью LA Times Маркус и Макфили заявили, что сам Крис Эванс, играющий Капитана Америку, также был недоволен своим костюмом из первых «Мстителей». Они пояснили, что в нем у актера закрыты уши, поэтому он становится похожим на принцессу Лею из «Звездных войн».

27 апреля стало известно, что посетителя кинотеатра в Гонконге, Китай, избили из-за спойлеров последней части киносерии «Мстители: Финал». На мужчину напали после того, как он вышел из зала и начал громко рассказывать, что происходило в фильме. Позднее поклонники картины пообещали место в аду пастырю, который во время своей проповеди рассказал, кто из героев умрет в последних «Мстителях».

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