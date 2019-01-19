У американца украли коллекцию комиксов о Бэтмене за 1,4 миллиона долларов

Житель американского штата Флорида Рэнди Лоуренс заявил о краже его коллекции комиксов про Бэтмена общей стоимостью около 1,4 миллиона долларов. Об этом сообщает издание Bleeding Cool, опубликовавшее его письмо друзьям.

По словам Лоуренса, всего из закрытого склада у него похитили 439 комиксов. Он также отметил, что единственным, кто видел, как он выгружал коробки с комиксами, был рабочий, который устранял протечку в помещении.

В своем послании коллекционер назвал произошедшее «худшим днем, которого мы все боимся». Он также выразил надежду, что те, кто заметит пропавшие издания в продаже, сообщат ему об этом.

В 2010 году хозяин австралийского магазина комиксов, одетый в костюм Человека-паука, сумел предотвратить кражу ценного графического сборника о приключениях Людей Икс.

Бэтмен — вымышленный персонаж комиксов издательства DC Comics, борец с преступностью, за образом которого скрывается миллиардер Брюс Уэйн.

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