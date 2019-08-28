Опубликован трейлер нового «Джокера»

В сети появился финальный трейлер фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. Видео опубликовано на YouTube-канале Warner Bros. UK.

Режиссером картины выступит Тодд Филлипс, известный по таким работам, как «Впритык», «Мальчишник в Вегасе», «Парни со стволами», «Старски и Хатч». Помимо Феникса, в фильме сыграют Роберт Де Ниро, Зази Битц, Марк Мэрон, Фрэнсис Конрой и Шей Уигэм. Мировая премьера запланирована на 31 августа. В российский прокат лента выйдет в октябре.

Ранее Тодд Филлипс признался в том, что сюжет будущей картины будет сильно отличаться от оригинальных комиксов вселенной DC. «Мы не опирались на комикс, и это может разозлить зрителей», — рассказал о своих опасениях режиссер. Также Филлипс заявил, что считает актера Хоакина Феникса величайшим артистом.

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