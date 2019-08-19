Назван главный претендент на «Оскар» среди актеров

Букмекеры назвали вероятных претендентов на премию «Оскар-2020». Об этом сообщает портал NME.

Основным кандидатом на победу в номинации «Лучший актер» стал Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме Тодда Филлипса «Джокер». Премьерный показ картины состоится на Венецианском кинофестивале. Отмечается, что это редкий случай, когда основанные на комиксах ленты участвуют в кинофестивалях.

Среди других претендентов на награду — Том Хэнкс, сыгравший в фильме «Прекрасный день по соседству», Тэрон Эджертон за роль в «Рокетмене» и Антонио Бандерас за работу в картине «Боль и слава». В число вероятных победителей в категории «Лучший фильм» вошли проекты «Брачная история» и «Однажды в… Голливуде».

В июле режиссер «Джокера» Тодд Филлипс признался, что сюжет будущей картины будет сильно отличаться от оригинальных комиксов вселенной DC. «Мы написали собственную историю о том, откуда мог взяться такой парень, как Джокер. Именно это интересовало меня. Это не столько фильм о Джокере, сколько история превращения в Джокера. Она о человеке», — пояснил он и добавил, что такая задумка может разозлить зрителей.

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