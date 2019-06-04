Дэвид Линч впервые получит «Оскар»

Режиссер Дэвид Линч получит почетную премию «Оскар». Об этом сообщается на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук.

Материалы по теме Ну и ню Обнаженное тело на снимках Хельмута Ньютона и Дэвида Линча

Линч трижды был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший режиссер» за ленты «Человек-слон», «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв», а также в категории «Лучший адаптированный сценарий» («Человек-слон»), однако не получил ни одной награды. Почетный «Оскар» — первая премия Академии, которую вручат режиссеру.

Помимо Линча,наград также удостоены актер Уэс Стьюди («Последний из могикан», «Танцующий с волками»), сценарист и режиссер Лина Вертмюллер («Паскуалино "Семь красоток"») и актриса Джина Дэвис («Битлджус», «Тельма и Луиза»). Церемония вручения статуэток пройдет в октябре.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!