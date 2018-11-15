Вышел новый фильм Дэвида Линча

В сети появился новый короткометражный фильм американского режиссера Дэвида Линча. Ролик опубликован на YouTube-канале Sacred Bones Records, лейбла, на котором выходили музыкальные релизы кинематографиста.
Картина получила название Ant Head («Голова-муравейник»). Премьера 13-минутной ленты состоялась в октябре на фестивале Festival of Disruption в Лос-Анджелесе.
В короткометражке звучат треки Frank 2000 и Woodcutters From Fiery Ships с «затерянного» альбома группы Thought Gang — коллаборации Линча и композитора Анджело Бадаламенти.
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