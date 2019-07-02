Российские режиссеры вошли в состав жюри премии «Оскар»

Три российских режиссера стали членами Американской киноакадемии, которая выбирает номинантов и победителей церемонии «Оскар». Об этом сообщается на официальном сайте организации кинематографистов.

В состав жюри вошли руководители мастерских киностудии «Союзмультфильм» Игорь Ковалев и Михаил Алдашин, а также российский и казахстанский режиссер Сергей Дворцевой. В 2019 году в организацию были приняты 842 человека из 59 разных стран.

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Ранее сообщалось, что в академию были приняты британский актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука в фильме «Человек-паук: Возвращение домой», певица и актриса Леди Гага, снявшаяся в киноленте «Звезда родилась», актриса Элизабет Мосс, исполнившая главную роль в сериале «Рассказ служанки».

Американская академия кинематографических искусств и наук основана в 1927 году в Голливуде. Начиная с 1929-го киноакадемия проводит конкурс, на котором путем тайного голосования определяются победители премии «Оскар».

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