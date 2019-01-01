Назван главный российский фильм 2018 года

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов назвал главный российский фильм 2018 года. Об этом он заявил «Национальной службе новостей».

По мнению Разлогова, наиболее коммерчески успешной стала картина Антона Мегердичева «Движение вверх». «И успех 2019-го года будет определяться тем, удастся ли найти такую же картину, которая привлечет внимание зрителей», — подчеркнул он.

Другими картинами, принесшими хорошие сборы, стали «Лед», сиквел «Трех богатырей» и «Тренер», добавил глава Гильдии киноведов и кинокритиков. Он охарактеризовал итоги года как «вполне благополучные».

Разлогов отметил, что российские фильмы могут претендовать на премию «Оскар» в 2019 году. По его словам, картина Константина Хабенского «Собибор» не вошла в шорт-лист премии, однако фильм российско-казахского производства «Айка» может побороться за «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

24 декабря портал «Кинопоиск» составил рейтинг самых популярных у россиян фильмов и сериалов 2018 года. Главной кинолентой признана черная комедия «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдоны. Из российских фильмов пользователям ресурса больше всего понравился фильм «Движение вверх».

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