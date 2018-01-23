«Движение вверх» обогнало по сборам «Аватар»

Российский фильм «Движение вверх» собрал в прокате более 345 миллионов рублей за четвертый уик-энд. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, картина обогнала по показателям за аналогичный период американскую ленту «Аватар», которая в 2010 году собрала в России за четвертый уик-энд около 336 миллионов рублей.

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Кассовые сборы фильма «Движение вверх» с Владимиром Машковым превысили два миллиарда рублей. Спортивный блокбастер режиссера Антона Мегердичева стал первой российской лентой, преодолевшей эту отметку за всю историю отечественного проката.

Драма также стала самым кассовым фильмом за всю историю российского кинематографа. Она обошла по сборам фэнтези «Последний богатырь» с 1,67 миллиарда.

Фильм «Движение вверх» основан на реальных событиях — картина посвящена победе сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Тогда советская команда обыграла «непобедимую сборную США», пребывавшую в фаворитах на протяжении 36 лет.

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