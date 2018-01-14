«Движение вверх» стал самым кассовым российским фильмом в истории

Спортивный блокбастер «Движение вверх» с Владимиром Машковым стал самым кассовым фильмом за всю историю российского кинематографа. Об этом сообщает портал Kinobusiness.

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Картина Антона Мегердичева уже заработала в российском прокате 1 миллиард 693 миллиона рублей и обошла фэнтези «Последний богатырь» с 1 миллиардом 672 миллионами. Прошлый лидер по сборам продержался на своей позиции менее двух месяцев.

Фильм посетили 6,63 миллиона зрителей, однако эксперты прогнозируют, что картина еще не исчерпала кассовый потенциал.

Фильм «Движение вверх» основан на реальных событиях — картина посвящена победе сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Тогда советская команда обыграла «непобедимую» сборную США, пребывавшую в фаворитах на протяжении 36 лет.

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