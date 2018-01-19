Российский фильм установил рекорд по киносборам

Кассовые сборы фильма «Движение вверх» с Владимиром Машковым превысили два миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), специализирующейся на сведениях о показах фильмов в кинотеатрах.

Спортивный блокбастер режиссера Антона Мегердичева стал первой российской лентой, преодолевшей эту отметку за всю историю отечественного проката. На момент написания заметки общие сборы «Движения вверх» составили 2 миллиарда 116 тысяч рублей.

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14 января сообщалось, что «Движение вверх» стало самым кассовым фильмом за всю историю российского кинематографа. Картина обогнала фэнтезийный боевик «Последний богатырь», собравший 1 миллиард 672 миллиона рублей.

Фильм «Движение вверх» основан на реальных событиях — картина посвящена победе сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Тогда советская команда обыграла «непобедимую сборную США», считавшуюся фаворитом на протяжении 36 лет.

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