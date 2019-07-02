Российский режиссер вошел в состав Американской киноакадемии

Российский и казахстанский режиссер Сергей Дворцевой, снявший такие фильмы, как «Тюльпан» и «Айка», стал членом Американской киноакадемии. Информация об этом опубликована на сайте организации кинематографистов.

В 2019 году в организацию были приняты 842 человека из 59 разных стран. Отмечается, что на сегодняшний день процентное соотношение мужчин и женщин в составе киноакадемии равно.

Помимо Дворцевого, в академию были приняты британский актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука в фильме «Человек-паук: Возвращение домой», певица и актриса Леди Гага, снявшаяся в киноленте «Звезда родилась», актриса Элизабет Мосс, исполнившая главную роль в сериале «Рассказ служанки».

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Фильм Сергея Дворцевого «Тюльпан» 2008 года, посвященный жизни пастухов в казахской степи, получил Главный приз в конкурсной программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, а также девять Гран-при международных кинофестивалей по всему миру. «Айка» была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а актриса Самал Еслямова, исполнившая главную роль, получила награду за лучшую женскую роль. Также эта лента вошла в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В картине «Айка», вышедшей в 2018 году, рассказывается о жизни киргизских мигрантов в Москве.

Американская академия кинематографических искусств и наук была основана в 1927 году в Голливуде. Начиная с 1929-го киноакадемия проводит конкурс, на котором путем тайного голосования определяются победители премии «Оскар».

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