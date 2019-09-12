Режиссер пожаловался на странное поведение Хоакина Феникса на съемках «Джокера»

Американский актер Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в фильме «Джокер», заставлял коллег переживать из-за странного поведения на съемочной площадке. Об этом режиссер ленты Тодд Филлипс рассказал в интервью The New York Times.

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«В середине съемок он просто выходил из кадра и с площадки. И бедные другие актеры начинали думать, что это из-за них, но они на самом деле были ни при чем — все дело в нем, он просто не чувствовал правильный настрой», — объяснил Филлипс.

Кинематографист не уточнил, почему коллеги Феникса по съемочной площадке брали вину за его поведение на себя. В ленте также снялись Роберт Де Ниро, Зази Битц, Марк Мэрон, Фрэнсис Конрой и Шей Уигэм.

Ранее в сентябре сам Феникс признался, что ради роли в «Джокере» похудел на 23,5 килограмма. Артист отметил, что из-за экстремального похудения начал сходить с ума.

Премьера фильма «Джокер» состоялась на Венецианском кинофестивале. Картина удостоилась главного приза, «Золотого льва святого Марка». Отмечалось, что рейтинг ленты составил 9,7 балла из максимальных десяти.

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