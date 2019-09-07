Назван победитель Венецианского кинофестиваля

Новый фильм Тодда Филлипса «Джокер» удостоился «Золотого льва Святого Марка» Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Церемония награждения прошла во Дворце кино на острове Лидо.

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Двух «Серебряных львов Святого Марка» за лучшую режиссуру получили Рой Андерссон за кинокартину «О бесконечности» и Роман Полански за фильм «Офицер и шпион».

Лучшим актером 76-го Венецианского кинофестиваля признан итальянец Лука Маринелли, сыгравший в картине «Мартин Иден», а лучшей актрисой — Ариана Аскарид, исполнившая главную роль в фильме «Молитва во имя Бога».

28 августа в сети был опубликован финальный трейлер фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. В фильме также сыграли Роберт Де Ниро, Зази Битц, Марк Мэрон, Фрэнсис Конрой и Шей Уигэм. Мировая премьера состоялась 31 августа на Венецианском кинофестивале. В российский прокат лента выйдет 3 октября.

Рейтинг картины составил 9,7 балла из максимальных 10. Отмечается, что после выхода ленты на большие экраны показатель, вероятно, изменится, однако сейчас проекту о злодее удалось обойти «Темного рыцаря» Кристофера Нолана, который набрал на портале 9 баллов. Кроме того, Джокер превзошел самый кассовый фильм «Мстители: Финал», который оценили в 8,6 балла.

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