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На Венецианском фестивале покажут «Джокера» и похороны Сталина

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75-й Венецианский международный кинофестиваль объявил официальную программу. Об этом сообщается в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру» в четверг, 25 июля.

Фильмом открытия фестиваля станет «Правда» (La verite), первый зарубежный проект японского режиссера Хирокадзу Корэ-эды, в 2018 году ставшего обладателем «Золотой пальмовой ветви» Канн за картину «Магазинные воришки». Главные роли в «Правде» сыграли Катрин Денев, Жюльетт Бинош и Итан Хоук.

Во второй по значению секции фестиваля «Горизонты» будет показан снятый в Грузии фильм российского режиссера Дмитрия Мамулии «Преступный человек», а также украинская картина «Атлантида» режиссера Валентина Васяновича.

Кроме того, во внеконкурсной программе пройдет премьера посвященного похоронам Сталина документального фильма Сергея Лозницы «Государственные похороны».

В ретроспективной программе фестиваля «Венецианская классика» будет представлена отреставрированная версия ленты Василия Шукшина «Калина красная». В 2019 году Шукшину исполнилось бы 90 лет.

Жюри основного конкурса фестиваля возглавит аргентинский режиссер Лукреция Мартель, автор таких картин, как «Зама», «Болото», «Святая» и «Женщина без головы».

В основной конкурс Венеции, кроме фильма-открытия, также включены следующие фильмы:

«Осиная сеть» (Wasp Network, режиссер Оливье Ассаяс),

«Дело Дрейфуса» (J'accuse, режиссер Роман Поланский),

«Прачечная» (The Laundromat, режиссер Стивен Содерберг),

«Джокер» (Joker, режиссер Тодд Филлипс),

«К звездам» (Ad Astra, режиссер Джеймс Грей),

«Брачная история» (Marriage Story, режиссер Ноа Баумбах),

«О бесконечности» (Om det oändliga, режиссер Рой Андерссон),

«Идеальный кандидат» (The Perfect Candidate, режиссер Хаифа Аль-Мансур),

«Почетный гость» (Guest of Honor, режиссер Атом Эгоян),

«Владения» (A herdade, режиссер Тьягу Гедеш),

«Слава мирская» (Gloria mundi, режиссер Робер Гедигян),

«В ожидании варваров» (Waiting for the Barbarians, режиссер Чиро Герра),

«Эма» (Ema, режиссер Пабло Ларраин),

«Субботний роман» (Lan xin da ju yuan, режиссер Лоу Е),

«Мартин Иден» (Martin Eden, режиссер Пьетро Марчелло),

«Мафия уже не та, что раньше» (La mafia non è più quella di una volta, режиссер Франко Мареско),

«Раскрашенная птица» (The Painted Bird, режиссер Вацлав Мархоул),

«Мэр района Санита» (Il sindaco del Rione Sanità, режиссер Марио Мартоне),

«Молочные зубы» (Babyteeth, режиссер Шеннон Мерфи),

«Вишневый переулок, 7» (Ji yuan tai qi hao, режиссер Юньфань).

75-й Венецианский фестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября.

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