Назван лучший кинокомикс в истории

Новый фильм Тодда Филлипса «Джокер» стал самым высокооцененным кинокомиксом в истории. Об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на данные сайта International Movie Data Base.

Рейтинг картины, которую начнут показывать в кинотеатрах в октябре, составил 9,7 балла из максимальных 10. Отмечается, что после выхода ленты на большие экраны показатель, вероятно, изменится, однако сейчас проекту о злодее удалось обойти «Темного рыцаря» Кристофера Нолана, который набрал на портале 9 баллов. Кроме того, Джокер превзошел самый кассовый фильм «Мстители: Финал», который оценили в 8,6 балла.

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28 августа в сети был опубликован финальный трейлер фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. В фильме также сыграют Роберт Де Ниро, Зази Битц, Марк Мэрон, Фрэнсис Конрой и Шей Уигэм. Мировая премьера состоялась 31 августа на Венецианском кинофестивале. В российский прокат лента выйдет 3 октября.

Феникс рассказал, что ради роли сбросил 23,5 килограмма. По его словам, похудение сильно повлияло на его психику, ему казалось, что он начал сходить с ума. Кроме того, актер признался, что ему понадобилось несколько месяцев, чтобы научиться фирменному смеху Джокера.

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